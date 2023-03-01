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لا قطارات غدا الخميس..#خبر_عاجل

2023/03/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت النقابة الخصوصية للسكك الحديدية عن التمسّك بالاضراب العام في القطاع يوم الغد الخميس 2 مارس 2023، وذلك إثر فشل الجلسة الصلحية في ظلّ غياب كلّ من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية وممثل عن رئاسة الحكومة مما حال دون انعقادها، وفق ما نقله موقع “الشعب نيوز” التابع للاتّحاد العام التونسي للشغل.

ووفق ما اورده موقع “الشعب نيوز” أنّ النقابة قبلت عقد جلسة ثانية بتاريخ 28 فيفري 2023، إلاّ أنّ “السيمة الرئيسية للوفد المفاوض كانت الحضور الصامت حيث لم يقدّم فيه أيّ عرض جدّي من شأنه تلافي تنفيذ الإضراب”.

وتقدّم الطرف النقابي باعتذار لحرفائهم ودعوهم إلى تفهم إضرابهم كما تمت دعوة كامل الهياكل النقابية والعمال إلى الإلتزام بالرصانة والحكمة لإنجاح إضرابهم العام.

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