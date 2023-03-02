ايناس حراث تكشف معطيات جديدة عن قضية حطاب بن عثمان..

إيقاف حاكم تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عن العمل..#خبر_عاجل

أنشأ زاوية وأوهم الأهالي بقدرته على علاج الأمراض: تفاصيل الاطاحة بمشعوذ..

خفايا قضية التآمر على أمن الدولة: معطيات جديدة..#خبر_عاجل

الجديد: “oppo” تطلق“Reno8 T” وReno8 T 5G..المميزات والأسعار في تونس..(فيديو)

2023/03/02 أهم الأخبار, إقتصاد و تكنولوجيا, المصدر

نظمت شركة “oppo” تونس مساء الثلاثاء 28 فيفري 2023 حفل للاعلان عن اطلاق طرازين جديدين من سلسلة الهواتف الذكيّة الرّائدة Reno وهما Reno8 T و Reno8 T 5G، مع عرض خاصّ طوال شهر مارس 2023.

وبين مدير التسويق بشركة “oppo” تونس رمزي الفرشيشي أنه بداية من يوم الأربعاء 01 مارس 2023 سينطلق رسميا تسويق الهاتفين في الأسواق التونسية وسيتوفر لهاتفReno8 T  بلونين مميّزين سيكون بذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت وROMسعة 256 جيجابايت،وبسعر 1399 دينار تونسي اما هاتف5G Reno8 T فسيكون بلونين مميّزين: ذهبيّ وأسود ليليّ،بذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت و ROM سعة 256 جيجابايت، بسعر 1799 دينارا.

مقالات ذات صلة:

“OPPO” تطلق الهاتف الذكيّ الجديد “Reno8 T” بكاميرا بورتريه 100 ميجابكسل وتصميم أنيق وسيولة تامّة

تابعوا التفاصيل في الفيديو..

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn