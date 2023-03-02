الجديد: “oppo” تطلق“Reno8 T” وReno8 T 5G..المميزات والأسعار في تونس..(فيديو)

نظمت شركة “oppo” تونس مساء الثلاثاء 28 فيفري 2023 حفل للاعلان عن اطلاق طرازين جديدين من سلسلة الهواتف الذكيّة الرّائدة Reno وهما Reno8 T و Reno8 T 5G، مع عرض خاصّ طوال شهر مارس 2023.

وبين مدير التسويق بشركة “oppo” تونس رمزي الفرشيشي أنه بداية من يوم الأربعاء 01 مارس 2023 سينطلق رسميا تسويق الهاتفين في الأسواق التونسية وسيتوفر لهاتفReno8 T بلونين مميّزين سيكون بذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت وROMسعة 256 جيجابايت،وبسعر 1399 دينار تونسي اما هاتف5G Reno8 T فسيكون بلونين مميّزين: ذهبيّ وأسود ليليّ،بذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت و ROM سعة 256 جيجابايت، بسعر 1799 دينارا.

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