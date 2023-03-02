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كأس الاتحاد الإنقليزي: مانشستر يونايتد يتأهل لربع النهائي بفوزه (3-1) على وست هام

2023/03/02 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل مانشستر يونايتد للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد (3-1) في الجولة الخامسة من المسابقة، أمس الاربعاء.

وسجل ثلاثية اليونايتد كل من نايف أكراد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (77) واليخاندرو غارناتشو في الدقيقة (90) وفريد في الدقيقة (95)، بينما سجل هدف وست هام، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة (54).

وفي الدور ذاته، تأهل شيفيلد يونايتد لربع النهائي بفوزه على توتنهام (1-0)، لينتهي مشوار توتنهام في المسابقة.

وفاز فريق جريمسبي تاون /أحد أندية الدرجة الثانية/ على ضيفه ساوثهامتون (2-1)، ليحجز مقعده في ربع النهائي، كما فاز بيرنلي على فليتوود بهدف دون رد(1-0)، ليكمل عقد المتأهلين.

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