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خطير: تحذير من انتشار “بكتيريا” مقاومة للأدوية..وهذه التفاصيل..

2023/03/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت مراكز السيطرة الأميركية على الأمراض والوقاية منها، إنها تتابع ارتفاع الأمراض المرتبطة بالمعدة والتي تسببها العدوى ببكتيريا “مقاومة للأدوية”.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض، في تقرير له امس من أن مثل هذه البكتيريا، تمثل “تهديدا خطيرا للصحة العامة”.

وأوضح المركز أن هناك دلائل على أن النسبة المئوية لحالات بكتيريا “الشيغيلا” المقاومة لمجموعة واسعة من المضادات الحيوية، بدأت في الارتفاع بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد.

وغالبا ما تنتشر بكتيريا “الشيغيلا” من خلال الطعام والماء الملوثين، أو عبر الأسطح، وتشمل أعراض المرض الحمى والإسهال.

وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من عدوى مقاومة للأدوية، ويحتاجون إلى العلاج بالمضادات الحيوية، يجب على الأطباء البحث عن مجموعة من الخيارات غير المختبرة إلى حد كبير أو غير المتوفرة عادة.

وبحسب بيانات المركز فقد تم الإبلاغ عن 148 حالة من تفشي البكتيريا المقاومة للأدوية، 39 في المئة منها دخلت إلى المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، حسبما ذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية.

 

وكالات

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