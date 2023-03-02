وزير الخارجية يجدد حرص تونس على اتخاذ كافة الاجراءات لحماية كل الأجانب المقيمين بها



جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار لوزيرة الشؤون الخارجية بالكوت ديفوار”كانديا كاميسوكو كامارا”، حرص تونس على مواصلة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية كل الأجانب المقيمين بها دون استثناء.

وأعرب الوزير خلال مكالمة هاتفية اجرها امس الاربعاء مع نظيرته الايفوارية، عن الترحيب بالأشقاء الايفواريين المقيمين في تونس والوافدين في اطار الأعمال والسياحة والدراسة والاستشفاء وغيرها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

كما طمأن الوزير نظيرته على أحوال الجالية الايفوارية المقيمة بتونس، مجددا الاستعداد للتعاون مع الكوت ديفوار لتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين في اطار احترام الكرامة والاجراءات وحماية حقوقهم.

وتناول الجانبان في هذه المكالمة، علاقات التعاون التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.