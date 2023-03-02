سليانة: تنظيم يوم تكويني حول الفلاحة الايكولوجية والممارسات المثلى بمنطقة الرحاحلة بمعتمدية قعفور

نظم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بولاية سليانة، اليوم الخميس، يوما تكوينيا حول “الفلاحة الايكولوجية والممارسات المثلى”، بالشركة التعاونية للخدمات الفلاحية “عنقود الخير” بمنطقة الرحاحلة التابعة لمعتمدية قعفور لفائدة عدد من الفلاحين

وذكر تقني سامي بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة خليل الرحالي في تصريح ل”وات” أن الدورة التكوينية المنتظمة اليوم الخميس بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية لفائدة 22 فلاحا، تهدف أساسا الى تحسيس المشاركين بأهمية العودة للممارسات القديمة في تعاطي النشاط الفلاحي لتجنب أكثر ما يمكن من الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تمر بها كافة الولايات

وبين أن الفلاح مطالب اليوم بتقليص عمليات الحرث للأرض والاعتماد على الطاقات الخارجية، بما في ذلك الأزوت والكربون والطاقة الشمسية و المواد العضوية، مع مراعاة التفاعلات البيئية، وذكر أنه تم سابقا تنظيم دورات تكوينية في مجال تربية الأبقار و إنتاج الحليب وتسمين المخلفات الزراعية بنفس المنطقة

و أكد نائب رئيس الشركة التعاونية بالرحاحلة ياسين الرحالي، على أهمية اليوم التكويني لتقريب الخدمات للفلاحين وتوعويتهم بضرورة مواكبة التغيرات المناخية، داعيا الفلاحين الى اعتماد نمط الفلاحة الايكولوجية، وطالب بتمكين الشركة التعاونية التي تم تركيزها منذ سنة تقريبا من رخصة بيع الأعلاف المدعمة لتقريب الخدمات خاصة مع شح الموارد المائية و انعدام التساقطات وللقطع مع الممارسات ببعض النقاط الخاصة، وفق قوله

وقال رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز، إن هذه المبادرة تهدف أيضا للمحافظة على ديمومة التربة وخصوبتها عبر إدراج الزراعات العلفية، لافتا إلى أن الشركة التعاونية الفلاحية الرحاحلة محدثة وتعد نقطة إشعاع بالمنطقة عبر تركيز الخلاط العلفية فضلا عن تقديم عدد من الخدمات لمنخرطيها من خلال معدات فلاحية، وفي ما يتعلق بموسم الزراعات الكبرى، وصف المسؤول الموسم ب”الصعب” نظرا لانحباس الأمطار

وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منصف الهرمي “وات” بإن الوضعية الحالية “حرجة جدا” قال إن الوزارة أعلنت رسميا “حالة الجفاف”.

يذكر أن جلسة المجلس الجهوي للمياه المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمقر الولاية سليانة خصصت لتدارس الإجراءات المتخذة وعرض الخطة المتبعة للتأقلم مع التغيرات المناخية وشح الموارد المائية