قابس: انطلاق الدراسة الخاصة بانجاز قطبي تطهير بقابس الشمالية وقابس الجنوبية

انطلقت بولاية قابس، الدراسة الخاصة بانجاز قطبين للتطهير بقابس الشمالية وقابس الجنوبية، وفق ما أفاد به “وات” المدير الجهوي للتطهير التركي هواشتية في أعقاب لقاء جمعه مرفوقا بمكتب الدراسات المكلف بانجاز الدراسة مع والي الجهة مصباح كردمين.

وسيتم انجاز هذه الدراسة، التي تناهز كلفتها 05 مليون دينار، على امتداد سنة، وستمكن من بلورة تصور جديد لمنظومة التطهير بكل من قابس الشمالية وقابس الجنوبية.

ويكتسي المشروع الخاص بتركيز قطبين للتطهير بقابس الجنوبية وقابس الجنوبية، والذي سينجز في اطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أهمية ثابتة باعتباره سيمكن من معالجة العديد من اشكاليات التطهير الموجودة بمنطقة قابس الكبرى وسيساعد على الاستجابة للحاجيات المستقبلية المطروحة في هذا القطاع بفعل التطور العمراني الذي تشهده منطقة قابس والمناطق المجاورة لها.

وكان اهالي شاطئ السلام ومكونات مجتمعها المدني، قد طالبوا في مناسبات عديدة بنقلة محطة التطهير بقابس من منطقتهم الى مكان بعيد عنهم لما سببته من معاناة ناجمة عن روائحها الكريهة وعن تكاثر الحشرات.