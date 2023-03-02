معركة بين ركاب حافلة وتلاميذ داخل مدرسة اعدادية..معطيات وتفاصيل صادمة..

أذنت النيابة العمومية بالمنستير، بالاحتفاظ بـ6 أشخاص، من بينهم 5 تلاميذ، على إثر معركة نشبت بين مجموعة من ركاب إحدى الحافلات، وعدد من التلاميذ.

ووفق ما أفاد به الناطق الرّسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم فان الحادثة تتمثل، في إقدام عدد من تلاميذ المدرسة الإعدادية بالعقبة قرب القاعة المغطاة بالمنستير، على الاعتداء بواسطة الحجارة على حافلة لنقل العموم كانت تمر بجانب المدرسة باتجاه مدينة جمّال، مما تسبب في إلحاق أضرار بالحافلة وبعض الركاب.

وقد رد بعض الركاب الفعل بدخول المدرسة الاعدادية، حيث دخلوا في معركة مع التلاميذ، في غياب أي حراسة للمؤسسة التربوية، ليتعرض أحد الركاب إلى إصابة بجسم صلب خلال المعركة.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به من أجل اقتحام مؤسسة تربوية والاعتداء على التلاميذ، كما أذنت كذلك بالاحتفاظ بـ5 تلاميذ من أجل الاعتداء بالعنف والإضرار بحافلة عمومية.