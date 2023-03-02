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وزارة الخارجية تكشف حقيقة الترحيل القسري لمهاجرين..

2023/03/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالترحيل القسري من تونس لعدد من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء.

وشددت وزارة الخارجية، في بلاغ، أصدرته اليوم الخميس، أن السلطات التونسية لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين هذه الجاليات المتواجدة في تونس.

وأكدت الوزارة، في المقابل، تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم يتم التعامل معها بصفة إيجابية وفي اطار احترام الاجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الرعايا الأجانب يحضون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل البلاد التونسية.

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