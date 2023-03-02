رحل فور وصوله الى المطار: منع مسؤول نقابي إسباني من الدخول الى تونس..

أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، بأنه تم منع مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية، ماركو بيريز مولينا، من دخول التراب التونسي.

وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أن المسؤول النقابي الاسباني، الذي يزور تونس للمشاركة في التجمع العمالي الذي ينظمه اتحاد الشغل يوم السبت 4 مارس الجاري، « منع من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي ووقع ترحيله على الفور ».

وينظم الاتحاد بعد غد السبت 4 مارس تجمعا عماليا ببطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة ويعتزم تنظيم مسيرة يندد فيها بما يعتبره “هجمة تستهدف المنظمة الشغيلة والعمل النقابي “.

وكانت السلطات التونسية دعت يوم 18 فيفري 2023، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش إلى مغادرة تونس بعد مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

واعتبر، بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، « أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل “أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها