بورصة تونس تنهي مداولات الخميس على ارتفاع بنسبة 0،6 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الخميس، على منحى إيجابي وارتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،6 بالمائة وبلغ مستوى 8083،4 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة دليس القابضة قائمة الارتفاعات وتطوّر بنسبة 2،9 بالمائة (12،500د)، مسجلا مداولات بقيمة 97 ألف دينار.

كما ارتفع سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 2،2 بالمائة (13،490د)، وتمكن من جذب معاملات بقيمة 288 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم إلكتروستار، بنسبة 3،9 بالمائة (0،490د)، كما انخفض سهم مصنع التأثيث الداخلي بنسبة 3،4 بالمائة (2،800د).

واستأثر سهم بنك الأمان بأكبر حجم تداول بقيمة 953 ألف دينار، ما يعادل 31 بالمائة من الحجم الجملي للمداولات خلال الحصة، علما وأن سعر السهم سجل زيادة بنسبة 0،7 بالمائة وأقفل عند 30 دينارا.