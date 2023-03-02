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أريانة: حجز أكثر من 4 أطنان من السكر المدعم في مستودع للتعليب العشوائي

2023/03/02 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

 

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة أريانة بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجارة، في إطار مراقبة مسالك التوزيع، من حجز أكثر من 4 أطنان من السكر المدعم في مستودع للتعليب العشوائي.

وقد تمت مداهمة المستودع الذي يستعمل لتعليب مادة السكر المدعم، ولم يستظهر صاحب المستودع بأي وثائق تثبت مصدر السلع أو كيفية التزود بها.

وتتوزع كمية المحجوز الى 2350 كغ من السكر السائب و1980 طن من السكر المعلب و50 كلغ قهوة مدعمة، اضافة الى عدد من الأوعية المعدة للتعليب مخزنة بطريقة عشوائية.

وقد أذنت النيابة العمومية بتحرير محضر عدلي في الغرض.

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