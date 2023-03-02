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الرابطة المحترفة الاولى : النتائج والهدافون

2023/03/02 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الثانية لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس :

 

الخميس 2 مارس 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 1 ايوب شعبان (30)

الترجي الرياضي 2 انيس البدري (43 و48)

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 1 زياد العلوي (33)

اتحاد تطاوين صفر

 

الاربعاء 1 مارس 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي 1 اسامة عبيد (67)

النادي الصفاقسي صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 1 احمد خليل (45)

الاولمبي الباجي صفر

 

 

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1

-الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0

3-النجم الساحلي 6 1 1 0 0 1 0

4-النادي الافريقي 4 1 1 0 0 1 0

5-اتحاد بن قردان 3 1 0 0 1 1 2

6-الاولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1

–اتحاد تطاوين 2 1 0 0 1 0 1

8-النادي الصفاقسي 1 1 0 0 1 0 1

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