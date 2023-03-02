الرابطة المحترفة الاولى : النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الثانية لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس :

الخميس 2 مارس 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 1 ايوب شعبان (30)

الترجي الرياضي 2 انيس البدري (43 و48)

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 1 زياد العلوي (33)

اتحاد تطاوين صفر

الاربعاء 1 مارس 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي 1 اسامة عبيد (67)

النادي الصفاقسي صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 1 احمد خليل (45)

الاولمبي الباجي صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1

-الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0

3-النجم الساحلي 6 1 1 0 0 1 0

4-النادي الافريقي 4 1 1 0 0 1 0

5-اتحاد بن قردان 3 1 0 0 1 1 2

6-الاولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1

–اتحاد تطاوين 2 1 0 0 1 0 1

8-النادي الصفاقسي 1 1 0 0 1 0 1