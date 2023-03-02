الرابطة المحترفة الاولى : النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الثانية لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس :
الخميس 2 مارس 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 1 ايوب شعبان (30)
الترجي الرياضي 2 انيس البدري (43 و48)
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 1 زياد العلوي (33)
اتحاد تطاوين صفر
الاربعاء 1 مارس 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي 1 اسامة عبيد (67)
النادي الصفاقسي صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 1 احمد خليل (45)
الاولمبي الباجي صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1
-الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0
3-النجم الساحلي 6 1 1 0 0 1 0
4-النادي الافريقي 4 1 1 0 0 1 0
5-اتحاد بن قردان 3 1 0 0 1 1 2
6-الاولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1
–اتحاد تطاوين 2 1 0 0 1 0 1
8-النادي الصفاقسي 1 1 0 0 1 0 1