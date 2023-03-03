كأس ملك اسبانيا : برشلونة يفوز على ريال مدريد بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي



فاز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد، امس الخميس في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي اقيمت بملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.

وسجل هدف الفوز الوحيد مدافع ريال مدريد إيدير ميلتاو بالخطإ في مرمى فريقه في الدقيقة (26) من المباراة ليمنح برشلونة الفوز في النصف الأول من الطريق للنهائي.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة في الخامس من أفريل المقبل في لقاء الإياب لحسم التأهل للنهائي.

وقدم برشلونة مباراة قوية أمام صاحب الأرض والجماهير، نجح خلالها في خطف هدف الفوز بمجهود لثنائي الفريق غافي وفرانك كيسي اللذين أجبرا دفاع ريال مدريد على الارتباك مع حارس المرمى تيبو كورتوا الذي رد كرة في جسم زميله إيدير ميليتاو لتصطدم به وتلج الشباك هدفا.

وحاول ريال مدريد العودة للمباراة بهجوم مكثف، فيما اعتمد برشلونة على الدفاع المنظم والانطلاق بالكرات المرتدة التي لم تسفر عن هدف ثان، كما لم تفلح محاولات ريال مدريد في الخروج بالتعادل وينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف دون رد، ويصبح تأهل ريال مدريد مرهونا بالفوز إيابا بأكثر من هدف.