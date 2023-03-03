شراكة جديدة بين Ooredoo تونس و شركة Comviva من أجل تعزيز التزام و وفاء الحرفاء

على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات تم توقيع اتفاقية شاركة بين كل من Comviva ، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارب الحرفاء وحلول تحويل البيانات ، وOoredoo ، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في تونس ، تعزيز التزام و وفاء الحرفاء.

كجزء من هذا الالتزام، ستركز Comviva منصتها الرئيسية MobiLytix ™ Marketing Studio. ستستخدم MobiLytix ™ بيانات تفاعل الحرفاء في الوقت الفعلي مع ملف تعريف موحد و ثري للحرفاء بهدف توفير تجربة رقمية سياقية في الوقت الفعلي عبر جميع نقاط اتصال الحرفاء.

ستقوم MobiLytix ™ بدعم Ooredoo تونس من أجل تعزيز وفاء الحرفاء من خلال المزيد من العروض الخاصة. سيتم تقسيم الحرفاء وفقًا للفئات المختلفة وسيحصلون على عرض تفاعلي ومصمم خصيصًا لهم ، مما سيؤدي إلى عروض خدمة أفضل وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر Comviva خدماتها في علوم البيانات بنماذج AI / ML مسبقة الصنع لتسريع وقت التسويق والاعتماد السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

بخصوص هذه الشراكة، شدد منصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: “إننا نقوم باستثمارات كبيرة في تحديث مجموعة تقنياتنا التسويقية، لدعم النمو الكبير والمشاركة الفعالة في القنوات الرقمية. ستمكن هذه الشراكة Ooredoo من تطوير مجموعة من القدرات التي من شأنها تمكين حرفائنا امكانات التصرف في المسالك الرقمية”.

“من الضروري توفير تجربة شفافة للحريف للقيام بعملياته بنفسه عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقة. هذا التعاون، سيمكننا من تقديم تجربة رقمية هي الأفضل على جميع أصعدة التواصل مع الحريف. وستساعدنا شراكتنا مع Comviva على تقديم عروض تسويقية خاصة بكل حريف في الوقت الفعلي لتكريس وفاء الحرفاء والتزامهم “. وفق سونيل ميشرا، الرئيس التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس.

من جهته قال مانورانجان (ماو) موهاباترا، الرئيس المدير العام لشركة Comviva، “تعتبر تجربة الحرفاء في صميم مسار التقدم الرقمي. تحتاج المؤسسات إلى سد الفجوة بين الحريف والقنوات التي يتفاعلون من خلالها والتجربة التي ينتظرونها. لقد قمنا بتطوير MobiLytix ™ لتسهيل رؤية واحدة وموحدة لكل حريف في الوقت الفعلي من خلال دمج البيانات عبر الأنظمة المنعزلة وعبر نقاط اتصال الحرفاء الرقمية والفعلية المختلفة ، نحن متحمسون لهذا التعاون لأن Ooredoo تهدف للاستفادة من منصة MobiLytix في تونس لتقديم أحسن تجربة ممكنة للحريف.”

Comviva MobiLytix ™

هي منصة تسويق من الجيل الجديد تعول على الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال خوارزميات متقدمة لرسم إيرادات أكبر للشركات. من خلال إيصال الرسالة الصحيحة للحرفاء، و في الوقت المناسب، عبر أي قناة.

عندها يمكن للمؤسسات تحسين تجربة الحرفاء، وزيادة نمو الإيرادات. تقدم الشركة أيضًا حلاً متكاملاً لإدارة هذه القنوات، يتضمن حلول لجعل القوى العاملة اوتوماتيكية، والذي يشمل وظائف مختلفة على غرار المساعدة الذاتية. يعمل هذا الحل على تحسين الحوافز من خلال مطابقة قيمة كل مكافأة مع قيمة / جهد التحسين الذي يقوم به كل حريف.

Ooredoo :

Ooredoo هي شركة اتصالات دولية تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. في خدمة الحرفاء والشركات في 10 دول, Ooredoo تعمل على توفير تجربة بيانات رائدة من خلال مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات من خلال شبكاتها المتنقلة والثابتة المتقدمة والتي تركز على البيانات.

Comviva

تعمل Comviva على تسهيل تعقيدات الأعمال. توفر مجموعتنا المبتكرة من الحلول والمنصات الرقمية خيارات أكبر ووقتًا أسرع للتسويق ومرونة أكبر لتلبية الاحتياجات المتطورة للحرفاء الراغبين في دفع النمو والتحول نحو كفاءة أكبر. سواء كان من خلال زيادة قيمة انتاجية الحريف أو تحقيق التحول الرقمي على نطاق واسع ، فإننا نتشارك عالميًا مع عديد المؤسسات في مجال الاتصالات والتمويل لحل المشاكل بسرعة والتطور نحو مستقبل أفضل. أكثر من 130 من مقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات المالية في أكثر من 90 دولة اختاروا حلول Comviva للفوائد الرقمية التي تتيحها بالنسبة لمليارات الأشخاص حول العالم. Comviva هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Tech Mahindra وجزء من Mahindra Group.