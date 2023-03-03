رسميا: توجيه تهمة الاغتصاب للاعب أشرف حكيمي..

بعد أيام من الكشف عن الحادثة التي هزّت الأوساط الرياضية، أعلن الادعاء الفرنسي اليوم الجمعة، توجيه تهمة الاغتصاب للاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي.

ووجه مكتب المدعي العام الفرنسي، تهمة الاغتصاب إلى مدافع نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة، اليوم الجمعة، إن مكتب المدعي العام، كشف لها، عن توجيه تهمة الاغتصاب إلى مدافع نادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

كما نقلت عن مصدر مطلع على القضية القول، إن مكتب المدعي العام في نانتير وهي الضاحية الغربية للعاصمة باريس، فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

جاء ذلك بعدما تقدّمت شابة ببلاغ رسمي للسلطات ضد اللاعب الاثنين الماضي، بتهمة اغتصابها في منزله حينما كانت عائلته بإجازة.

وذهبت الشابة إلى مركز الشرطة نهاية هذا الأسبوع، وأبلغت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم المنتخب المغربي، وفق وسائل إعلام محلية.

غير أن صحيفة ماركا الإسبانية، قالت الثلاثاء، إن المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جرمان الفرنسي “واثق من براءته وينفي تهمة الاغتصاب”.

بينما حذفت زوجة حكيمي الممثلة الإسبانية هبة عبوك مجموعة من صورها معه، بعد انتشار تفاصيل الواقعة.

ورغم ذلك لم تتحدث عبوك حتى الآن، كما لم يتبين ما إذا كانت ترغب بالابتعاد عنه، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال.