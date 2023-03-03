بن عروس: تواصل العمل الميداني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

تواصل الفرق المحلية على مستوى ولاية بن عروس عملها الدوري لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بالقيام بأعمال المداواة عبر رش المبيدات على الأصول أو من خلال آلية “القص القمي” للاشجار المصابة.

وأحصت المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس، خلال شهر فيفري المنقضي، مداواة 365 نخلة موزعة على كامل المناطق البلدية بالولاية، وذلك في إطار متابعة خطة العمل الجهوية لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بالجهة.

وكانت الخطة أقرّت تقسيم العمل الفرقي الميداني بالتعاون مع مختلف البلديات بالجهة الي 4 فرق عمل قارة موزّعة على 4 مناطق تدخل، يشمل مجال عمل الأول كلّا من بن عروس المدينة، ومقرين، ورادس، وبومهل، والزهراء، وحمام الأنف، وحمام الشط، ويشمل مجال عمل الثاني كلا من المحمدية ونعسان وفوشانة والمروج والخليدية و مرناق، والثالث ملعب رادس و الطريق الوطنية رقم 1، فيما يتحرك الفريق الرابع في مجال تدخل واسع يشمل كامل الولاية.

وتعدّ ولاية بن عروس الارفع على مستوى اقليم تونس الكبرى من حيث عدد رؤوس النخيل حيث تضمّ أكثر من 10 آلاف و200 نخلة موزعة على كامل الولاية، وقد أحصت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بعد عملية جرد قامت بها خلال السنوات الماضية إصابة 650 نخلة بسوسة النخيل، تم التدخّل بمداواتها وحقنها، وعهد الى المصالح الفنية بالإدارة متابعتها بشكل دوري.

وفي إطار تقييم عمل الفرق المحلية خلال الشهر المنقضي، أحصت المصالح الفنية خلال عملية المداواة الدورية تسجيل 57 إصابة منها 3 إصابات جديدة تم اكتشافها حديثا، فضلا عن القيام بعملية “القص القمي” لـ7 اشجار من الاصول.