عاجل: تفاصيل وأسباب غلق صفحة المحامية وفاء الشاذلي على الفيسبوك..

كشف مهاب القروي، المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقط، اليوم الجمعة 03 مارس 2023، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن منظمة أما يقظ قامت بالإبلاغ عن عديد الصفحات الفايسبوكية التي تنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والميز العنصري باعتبار أن المنظمة شريك موثوق لمنصة فايسبوك منذ سنة 2019.

وبين مهاب القروي أنه من بين الصفحات التي تجاوبت معهم بخصوصها إدارة فايسبوك صفحة المحامية وفاء الشاذلي التي تم إغلاقها نهائيا صباح اليوم وصفحة وصفحة الحزب القومي التونسي، مشيرا إلى أن صفحات أخرى تم إغلاقها منذ أيام قليلة.