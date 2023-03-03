عاجل/رئيس الدولة يخرج عن صمته ويتحدث عن الإيقافات الأخيرة..

تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، “الدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة”، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الدولة على أنه من “حق الشعب أن يطالب بالمحاسبة” وأنه “على القضاة وأكثرهم شرفاء ألاّ يتوانوا لحظة واحدة في تطبيق القانون”.

وأبرز رئيس الجمهورية أن البعض (من القضاة) “ممّن يتعلّل بالجنون والخبل بعد أن تخفّى على الجرائم لمدة سنوات أو من أخفى مؤيدات وتستّر عليها يعتبر اليوم نفسه ضحية، كانوا مفضوحين وآن الأوان أن يحاسبوا عمّا فعلوا، هذا إلى جانب من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ويدّعون أنهم منقذون ووطنيون في حين أنهم ارتموا في أحضان الخارج وحاولوا ولازالوا يحاولون التنكيل بالشعب”، وفق نص البلاغ.

ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى المساهمة في ما اسماها” معركة التحرير الوطني” التي نخوضها وألاّ تأخذهم في الحق لومة لائم، حسب نص البلاغ.

وقبل يومين تطرق رئيس الدولة خلال لقاء مع وزيرة العدل الى الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في الظرف الذي تعيشه تونس اليوم.

ونقل بلاغ عن الرئيس قيس سعيد قوله ان “لتونس قضاة شرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي”.