اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل أعمال..وهذه التفاصيل..

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء امس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف أصيل صفاقس وذلك من أجل إصدار صكوك بدون رصيد.

وحسب المعطيات الاولية فإن رجل الأعمال المعروف تخلّى عن عدد من المشاريع التي كان يديرها بتونس وحوّل أنشطته إلى أفريقيا ويقيم باحدى الدول الخليجية، وتم إقافه الجمعة بمطار تونس قرطاج الدولي حيث تم اعلامه بأنه محلّ مضمون حكم غيابي سجني من أجل اصدار صكّ بدون رصيد قيمته 150 ألف دينار ليتم نقله واحالته على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تم الكشف عن مجموعة أخرى من الصكوك دون رصيد والصادرة عنه ليتقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه الى حين تسوية وضعيته وتقديم ما يفيد خلاص الصكوك الصادرة عنه.

ووفق موزاييك فان رجل الأعمال الموقوف كان يدير وكالة لبيع السيارات بتونس قبل أن تسحب منه الوكالة من طرف أصحابها الاوروبيين.