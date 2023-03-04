زلزال جديد يضرب الحدود التركية-السورية..

تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا اليوم السبت 4 مارس 2023 وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وسجّل الزلزال فجر اليوم على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية ويتركز على عمق 10 كيلومترات.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا يوم 6 فيفري الماضي في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في تركيا إلى 45 ألفا و89 شخصا، وفقا لبيانات نشرتها السلطات التركية، في حين أعلنت سوريا في أحدث رقم معلن أن 5914 قتيلا راحوا ضحيّة الزلزال يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلدين إلى 51 ألفا و3 أشخاص.

وكالات