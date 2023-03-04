بعد ايقاف بن سالم على الحدود التونسية الليبية: حزب العمل و الإنجاز يصدر بيان ويكشف..

قال حزب العمل و الإنجاز إنه قد تم إيقاف القياديّ بالحزب، محمد بن سالم، من قبل وحدة أمنية بالجنوب التونسي “دون أن يملك معطيات أخرى ثابتة تبيّن بدقة أسباب أو حيثات هذا الإيقاف”.

و أوضح الحزب في بيان له أن “بن سالم مستهدف بسبب مواقفه السياسيّة و قد تمّ منعه من السّفر بغرض العلاج و زيارة أفراد عائلته بفرنسا”، مشيرا إلى أنه “إضافة الى معاناته من أمراض مزمنة فقد ظهرت عليه أخيرا علامات مرض جديد قد تتطلّب تدخلا جراحيّا ثقيلاً و سريعًا بعد إستكمال الفحوص الأمر الذي إضطرّه في الفترة الأخيرة إلى التّقليل من نشاطه السّياسيّ و المهنيّ”.

وأضاف أن “بن سالم قد تعرّض في المدّة الأخيرة إلى حملة من الإفتراءات و التّشويهات من قِبل صفحاتٍ فايسبوكيةٍ مشبوهة و التي ذهبت إلى حدّ القول بأنّه أحيلَ على التّحقيقِ”.

ودعا الحزب “الجميع إلى التّحفّظ و التريُّث حتى تَتبيّن الحيثيّات الواقعيّة و القانونيّة للإيقاف”، معبّرا عن تضامنه مع محمد بن سالم و عائلته و داعيا الأوساط الحقوقيّة و السياسيّة إلى الوقوف إلى جانبه و مساندته.

كما حمّل السّلطة القائمةَ مسؤوليّة سلامتهِ و صحّتهِ و حفظِ حقوقهِ، داعيا إلى إيقافِ حملة إعتقالات المعارضين و إنتهاكِ الحريّات.