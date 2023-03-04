المهدية : الحرس الديواني يحجز أكثر من 197 ألف دينار بشبهة تبييض أموال

حجز الحرس الديواني بالمهدية، السبت، مبلغا ماليا بقيمة 5ر197 ألف دينار بأحد مكاتب صرف العملة بالجهة، وفق ما أكده فريد بن جحا ،الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح لـ/وات/.

وأوضح بن جحا أن الحرس الديواني حرر، بعد استشارة النيابة العمومية، محضرا بتهمة “شبهة تبييض أموال” ،خاصة وأن صاحب المكتب لم يستظهر بما يثبت مصدر تلك الأموال.

كما بين أن العملية تمت بناءا على معلومات استخباراتية أمنتها الأبحاث الديوانية مضيفا أنه جرى ضبط مبلغ آخر لم يجري حجزه بعدما استظهر صاحب المكتب بوثائق تدل على مصدرها.