بنزرت: حجز 5،6طن من الفرينة بمخبزة بمدينة العالية وكمية من الحليب بمحل بنزرت واعادة ضخها ضمن المسالك القانونية

في إطار التصدي للممارسات الإحتكارية والمضاربة غير المشروعة والتلاعب بالمواد المدعمة ، تولى اليوم السبت فريق مشترك من المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت وفرقة الحرس البلدي حجز 44،5قنطار من الفرينة المدعمة و 11?5 قنطار من الفرينة الرفيعة، اي ما يعادل 5.6 طن من الفرينة، لدى إحدى المخابز المصنفة باحدى مناطق معتمدية العالية .

واوضح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ،سامي البجاوي ان صاحب المخبزة تعمد غلق المخبزة لعدة ايام وعدم تمكين المواطنين من الخبز بالرغم من توفر مادة الفرينة لديه بما أدى إلى ارباك وضعية تزويد المنطقة المعنية بالخبز دون ان يعلم مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بعملية التوقف عن النشاط،وعليه تم الحجز الفعلي لكامل المادة وتحرير محضر لصاحب المخبزة من أجل ارتكاب مخالفة الاخلال بتراتيب الدعم باستعمال مواد مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من السلط المختصة وفق الفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضبط احكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار.

كما سيتم اتخاذ عقوبة ادارية تكميلية ضد المخالف تتمثل في منعه من التزود مع تأمين مبالغ المحجوز في خزينة الدولة.

وفي ذات السياق، افاد المدير الجهوي ان فريقا رقابيا ثان من المراقبة الاقتصادية ببنزرت ،تولى اليوم ضبط أحد تجار التفصيل للمواد الغذائية وسط مدينة بنزرت تعمد اخفاء مادة الحليب المدعم والامتناع عن بيعه للمواطنين ،وحجز كمية من الحليب تقدر ب 168 لتر واعادة ضخها في المسالك القانونية مع تحرير محضر بحث ضد المخالف من اجل الزيادة غير القانونية في الأسعار باخفاء بضاعة واحالة المحضر على خلية الفصل السريع للمحكمة ،بالتوازي مع اقتراح عقوبة الغلق الى والي بنزرت باعتبار المخالف في حالة العود.