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الداخلية: إيقاف أشخاص عمدوا إلى حرق العلم الأمريكي خلال وقفة احتجاجية

2023/03/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنّه على إثر إقدام بعض الأشخاص على حرق علم الولايات المتحدة الأمريكية على هامش وقفة احتجاجية انتظمت على مستوى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورڤيبة بالعاصمة، اليوم السبت، تولّت الوحدات الأمنية ضبط المعنيين وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنهم، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض والاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى عدم الخلط بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وبين إتيان ممارسات من شأنها الإساءة أو الإعتداء على الغير، وفق نصّ البلاغ.

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