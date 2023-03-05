الرابطة المحترفة الثانية – النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

المجموعة الاولى

السبت 4 مارس 2023

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – المستقبل الرياضي بالمحمدية 2-1

الأحد 5 مارس 2023

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي – نادي أولمبيك مدنين 1-صفر

في ملعب بئر مشارقة

المستقبل الرياضي بوادي الليل – النادي الرياضي البنبلي 3-صفر

في ملعب جندوبة الاصطناعي /دون حضور الجمهور/

جندوبة الرياضية – النادي الرياضي القربي 2-صفر

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – الأمل الرياضي بجربة 1-صفر

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالمرسى 1-3

الترتيب

1-مستقبل المرسى 25 12

-شبيبة القيروان 25 12

3-امل الرقبة 19 12

4-النجم الرادسي 18 12

5-جندوبة الرياضية 17 12

–مستقبل وادي الليل 17 12

7-النادي القربي 15 12

8-امل جربة 13 12

9-اولمبيك مدنين 12 12

10-مستقبل المحمدية 10 12

—مستقبل قابس 10 12

12-النادي البنبلي 9 12

المجموعة الثانية:

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس – الشبيبة الرياضية بالعمران صفر-صفر

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف – القوافل الرياضية بقفصة صفر-صفر

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية – الملعب القابسي صفر-1

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية 2-صفر

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي – الترجي الرياضي الجرجيسي 1-2

في ملعب جربة حومة السوق

الجمعية الرياضية بجربة – الهلال الرياضي بمساكن 2-1

الترتيب

1-قوافل قفصة 29 12

2-نادي حمام الانف 28 12

3-الترجي الجرجيسي 22 12

4-القلعة الرياضية 18 12

5-شبيبة العمران 16 12

6-الملعب القابسي 15 12

7-هلال مساكن 14 12

8-مكارم المهدية 13 12

9-سبورتينغ بن عروس 12 12

–الملعب الصفاقسي 12 12

11-سبورتينغ المكنين 10 12

12-جمعية جربة 9 12