إنتر ميلان يفوز 2-صفر على ليتشي ويستعيد المركز الثاني

هز هنريخ مخيتاريان ولاوتارو مارتينيز الشباك ليفوز إنتر ميلان بسهولة 2-صفر على ضيفه المتعثر ليتشي في البطولة الإيطالية لكرة القدم، ويحكم قبضته على المركز الثاني المؤهل إلى رابطة أبطال أوروبا.

واستعاد إنتر، الذي تلقت آماله في اللقب ضربة قوية بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه بولونيا الأسبوع الماضي، المركز الثاني من لاتسيو بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 25 مباراة.

ويتقدم إنتر بنقطتين عن لاتسيو ثالث الترتيب وثلاث نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع، لكنه يتأخر بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر.

وانتزع إنتر التقدم قبل نحو نصف ساعة بقليل بفضل مخيتاريان قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من الاستراحة.

وأنقذ أندريه أونانا حارس إنتر فريقه من هدف مبكر عندما أبعد تسديدة آسان سيساي في الدقيقة 17.

ورد إنتر بعد ثلاث دقائق عبر المهاجم إيدن جيكو الذي حول تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس مرت بعيدا عن القائم الأيمن.

وتقدم صاحب الأرض حين خدع نيكولو باريلا مدافعي ليتشي داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى مخيتاريان الذي سددها مباشرة رائعة في الزاوية العليا اليمنى.

وعزز مارتينيز من تفوق إنتر بعد تمريرة عرضية رائعة من دينزل دمفريس حولها المهاجم الأرجنتيني بتسديدة داخل الشباك.

وانتصر فريق المدرب إنزاغي في آخر 14 مباراة سجل فيها مارتينيز على ملعب إنتر في البطولة.

وكاد إنتر، الذي افتقد خدمات خواكين كوريا وفيدريكو ديماركو وميلان شكرينيار للإصابة، أن يسجل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدة جيكو المنخفضة أبعدها دفاع الفريق الزائر.

ويملك إنتر ثالث أقوى دفاع على أرضه في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى إذ اهتزت شباكه ست مرات ولا يتفوق عليه سوى برشلونة (هدف واحد) وروما (خمسة أهداف).

وظل ليتشي، الذي سدد كرة واحدة على المرمى، في المركز 15 متقدما بتسع نقاط على منطقة النزول.

ويحل إنتر ضيفا على سبيتسيا المتعثر يوم الجمعة قبل خروجه لمواجهة بورتو في إياب دور الستة عشر لرابطة أبطال أوروبا في 14 من الشهر الحالي بعد فوزه 1-صفر في الذهاب.