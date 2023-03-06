رابطة ابطال افريقيا : الترجي الرياضي امام الزمالك على بعد نقطة من ضمان العبور الى ربع النهائي



يكفي الترجي الرياضي العودة بنقطة التعادل لضمان تاهله حسابيا الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وذلك عندما يحل ضيفا على الزمالك المصري يوم الثلاثاء على الساعة الثامنة ليلا على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات للمسابقة القارية.

وبعد انقضاء مرحلة الذهاب، يتصدر الترجي الرياضي المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط امام المريخ السوداني (4 نقاط) وشباب بلوزداد الجزائري (3 نقاط) في حين يتذيل الزمالك المصري الترتيب بنقطة واحدة.

ويتطلع ممثل كرة القدم التونسية الذي كان وفده تحول يوم الاحد الى مصر على متن طائرة خاصة الى مواصلة مسيرته الوردية ومتابعة سيطرته على الزمالك من خلال تحقيق انتصار خامس على التوالي على حساب الفريق المصري في رابطة الابطال الافريقية بعد فوزه 1-صفر في لقاء اياب الدور ربع النهائي لنسخة 2020 وتفوقه ذهابا وايابا في دور المجموعات عام 2021 (3-1 في تونس و1-صفر في القاهرة) وتغلبه 2-صفر في ذهاب النسخة الحالية.

ويطمح ابناء المدرب نبيل معلول الذي سبق له ان قاد فريق باب سويقة للتتويج باللقب القاري في نسخة 2011 الى البقاء في ديناميكية الانتصارات من خلال تحقيق فوزهم السابع على التوالي في جميع المسابقات متسلحين في ذلك بخبرتهم الكبيرة بمثل هذه المواجهات القارية الهامة بعد ان دأب الفريق منذ سنة 2017 على تسجيل حضوره بشكل متواصل في دور المجموعات لامجد الكؤوس الافريقية.

وسيكون الترجي الرياضي منقوصا من خدمات المدافع محمد امين بن حميدة بداعي الايقاف لكن البدائل تبدو متاحة في ظل ثراء الرصيد البشري الذي يتوفر عليه الاطار الفني وقدرة اكثر من عنصر في الخط الخلفي على اللعب في مراكز مختلفة بما من شانه ان يساعد الفريق على تامين توازنه الدفاعي في سعيه من اجل المحافظة على عذارة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في هذه المسابقة.

وفي المقابل، ينتظر ان يرمي الزمالك بكل ثقله في المواجهة لتدارك بدايته المتعثرة وهو ما سيجعله امام حتمية الفوز لانعاش اماله في الظفر باحد المركزين المؤهلين الى الدور ربع النهائي. وستسعى كتيبة المدرب البرتغالي فيريرا الى تفادي سيناريو مباراتها امام شباب بلوزداد في مستهل مشوارها بدور المجموعات عندما سقطت على ارضها بهدف دون رد لكنها ستفتقد بعض العناصر المؤثرة ابرزها عمر جابر ومحمد عبد الشافي في الدفاع ومحمود عبد الرزاق “شيكابالا” في الوسط لاسباب صحية مقابل عودة المدافع محمود حمدي “الونش” الذي تعافى من مخلفات الاصابة.

وكانت ادارة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عينت الحكم الكاميروني بليز نغوا لقيادة المباراة التي ستنطلق على الساعة الثامنة ليلا.