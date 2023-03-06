هذا ما قرره القضاء في حق شفيق جراية بخصوص قضية ”بناية البحيرة”

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر إلى شهر ماي القادم بخصوص القضية المتهم فيها شفيق الجراية بتشييد عمارة بالبحيرة بعلوّ مخالف للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الطيران المدني باعتبار قربها من مطار تونس قرطاج الدولي.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فقد مثل شفيق الجراية البوم أمام هيئة الدائرة الجنائية المحال على أنظارها بحالة سراح كما حضر موظف سابق ببلدية تونس محال بدوره بحالة سراح ولم يحضر شيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن وطلب محاميه التأخير بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة.

واستجابت هيئة المحكمة للطلب وقررت التأخير الى شهر ماي القادم.