معهد تمويل التنمية للمغرب العربي ينتدب..

يعتزم معهد تمويل التنمية للمغرب العربي الكائن مقره بالمنار الثاني بتونس العاصمة إنتداب عون سياقة.

1. المهام الموكولة

سيتولى العون المنتدب القيام بالمهام التالية:

– سياقة السيارات الإدارية التابعة للمعهد

– تأمين تنقل للوفود الأجنبية التي تزور المعهد

– توزيع المراسلات والوثائق الإدارية.

– خلاص الفواتير وسحب وإيداع الأموال والشيكات

– العمل على متابعة عمليات صيانة السيارات الإدارية ونظافتها

– مسك دفتر التصرف في السيارة التي يتولى من خلاله متابعة إستهلاك الوقود، عمليات الصيانة الدورية.

– أي أعمال أخرى تسند إليه من قبل مدير المعهد من مساندة لعمليات نقل لمعدات وتجهيزات وسلع، قبول للزائرين، إلخ…

2.الشروط المستوجبة

– مستوى تعليمي السادسة ثانوي (نظام قديم) أو الثالثة ثانوي (نظام جديد) على الأقل والسابعة ثانوي (نظام قديم) أو الرابعة ثانوي (نظام جديد) على الأقصى

– متحصل على رخصة سياقة صنف “ب” منذ 7 سنوات على الأقل

– له خبرة في مجال السياقة لا تقل عن 5 سنوات في مؤسسات تعمل بتونس الكبرى

– قادر على حسن استقبال ومعاملة كافة المتعاملين مع المعهد من الداخل والخارج

– لا يتجاوز سن المترشح 30 سنة بتاريخ 1 جانفي 2023

3.الوثائق المطلوبة

– مطلب كتابي باللغة العربية ممضى ومكتوب بخط اليد من قبل المترشح

– سيرة ذاتية مفصلة تحمل صورة المترشح (مع بيان كافة سنوات الخبرة) ورقم الهاتف الجوال للمترشح

– نسخة من رخصة السياقة

– نسخة مجرّدة من الوثائق المثبتة للمستوى التعليمي

– بطاقة عدد3 لا يتجاوز تاريخ إصدارها 3 أشهر أو مطلب في الحصول على البطاقة عدد 3.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

– جدول يتضمن قائمة في المؤجرين الذين تم العمل معهم خلال السنوات الفارطة (مع بيان هويتهم، عناوينهم وأرقام الهاتف وأسماء الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم لتأكيد المعطيات المقدمة)

4.منهجية تقييم المترشحين

تتولى لجنة داخلية بالمعهد تقييم الترشحات الواردة في الآجال بالاعتماد على المقاييس التالية:

– المستوى التعليمي للمترشح

– سنوات التجربة الفعلية بالنسبة للمترشح

– تاريخ الحصول على رخصة السياقة.

ويتم تبعا لذلك إعداد قائمة إسمية مضيقة في المترشحين المقبولين أوليا والذين سيتم دعوتهم للقاء مع لجنة اختيار داخلية.

يخضع المترشح الذي سيتم قبوله إلى فترة تربص لا تقلّ عن السنة قابلة للتجديد

يتم أليا إستبعاد كل مترشح:

– لم يقدم ملف متضمن لكافة الوثائق المطلوبة

– يتجاوز سنّه 30 سنة بتاريخ 1 جانفي 2023

– له مستوى تعليمي يقل عن السادسة ثانوي أو يفوق البكالوريا

– ليست له سنوات الخبرة المطلوبة أو لم يقدم إثباتات لتلك الخبرة.

– يرد مطلب ترشحه بعد الأجال المستوجبة المبيّنة أسفله.

5.كيفية تقديم مطالب الترشح وأجال الترشح

ترسل مطالب الترشح في ظروف مغلقة عن طريق البريد تحمل عبارة “إنتداب سائق” في أجل أقصاه يوم الجمعة 10 مارس 2023 على العنوان التالي:

معهد تمويل التنمية للمغرب العربي

8 شارع الطاهر بن عمار المنار الثاني تونس 2092.