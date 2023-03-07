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غياب نيمار يمثل ضربة لباريس سان جيرمان

2023/03/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن غياب لاعبه البرازيلي نيمار عدة أشهر بسبب الإصابة سيمثل ضربة كبيرة لحامل لقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم، رغم امتلاك بدائل هجومية.

وأعلن بطل فرنسا غياب نيمار ثلاثة أشهر على الأقل حيث سيخضع لجراحة في الكاحل في قطر بعد إصابته في 20 فيفري الماضي، وغيابه عن آخر مباراتين لناديه.

ويأتي غياب نيمار، الذي أحرز 13 هدفا وصنع 11 في البطولة الفرنسية هذا الموسم، في توقيت صعب حيث سيلعب سان جيرمان مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسيحاول تعويض خسارته 1-صفر ذهابا.

وقال جالتييه “إنه من بين متصدري تسجيل الأهداف وصناعتها في البطولة الفرنسية، لذا ستكون خسارة كبيرة”.

وأضاف “دون نيمار، نملك اثنين من لاعبي الوسط وثلاثة مهاجمين أو ثلاثة من لاعبي الوسط واثنين من المهاجمين. هناك لاعبون بوسعهم القدوم من الخلف وخلق مساحات من مراكز مختلفة”.
ويتصدر سان جيرمان البطولة بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مرسيليا.

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