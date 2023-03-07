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كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم : اتحاد المنستير و نادي فحمان اليمني يوم 5 افريل المقبل ذهابا في السعودية

2023/03/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

ستجرى مباراة الذهاب بين الاتحاد المنستيري ونادي فحمان اليمني ضمن الدور التمهيدي الاول لتصفيات مسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم يوم 5 افريل المقبل في المملكة العربية السعودية على ان تقام مباراة الاياب يوم 12 افريل المقبل بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وذلك حسب ما اتفق عليه مسؤولو الفريقين مساء امس اثر مراسم قرعة البطولة العربية للاندية .

وسيلاقي الاتحاد المنستيري في حال تاهله الى الدور التمهيدي الثاني من التصفيات الفريق المتاهل من لقاء السيب العماني والمحرق البحريني.

وفي صورة تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور الثالث ( دور المجموعات) سيلعب هذا الاخير في المجموعة الثالثة الى جانب الزمالك المصري وزملاء كريستيانو رونالدو في النصر السعودي اضافة الى فريق رابع متاهل من الادوار التمهيدية.

يذكر ان المرحلة النهائية للبطولة العربية للاندية -نسخة كاس الملك سلمان- ستحتضنها المملكة العربية السعودية خلال شهري جويلية واوت المقبلين.

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