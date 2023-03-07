تونس تشارك في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر المنعقد من 7 الى 9 مارس 2023

تشارك تونس في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر في دورته 54 خلال الفترة من 7 إلى 9 من مارس 2023 .

ويرأس الوفد التونسي إلى هذا الملتقى العالمي الأكبر من نوعه على مستوى صناعة السياحة العالمية وزير السياحة محمد المعز بلحسين بمشاركة عديد المهنيين من تونس في مجال السياحة والأسفار.

وأكد وزير السياحة، لدى إشرافه على جلسة عمل تنسيقية بحضور الوفد المرافق له والقائم بأعمال سفارة تونس بألمانيا إن تونس استعدت جيداً لهذا الحدث العالمي الذي ينتظم للمرة الأولى منذ سنة 2019، بسبب تفشي جائحة كورونا

وأضاف أنه سيعقد لقاءات على أعلى مستوى لمزيد تدعيم علاقات الصّداقة والتّعاون مع الجانب الألماني وبحث سبل تطوير الوجهة التونسية بألمانيا.

وأبرز ان المهنيين التونسيين المشاركين في المعرض قد استعدوا بدورهم لتدعيم العلاقات المهنية مع نظرائهم الألمان وكذلك في مختلف الأسواق السياحية العالمية لمزيد الترويج للوجهة التونسية.

ويذكر أن النسخة الحالية لبورصة برلين الدولية للسياحة والسفر ستشهد، حسب المنظمين، مشاركة نحو 150 دولة وسيصل عدد العارضين بها لحوالي 4500 عارض من العالم.