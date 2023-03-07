مدنين: وزيرا الدفاع والداخلية يشرفان على موكب رسمي لاحياء الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس ببن قردان

اشرف صباح اليوم كل من وزير الدفاع الوطني عماد مميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على موكب رسمي لاحياء الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس ببن قردان حيث توليا قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الملحمة من ابناء المعتمدية بمقبرة سيدي خليف ووضع اكليل من الزهور، ثم تحولا الى ساحة النصب التذكاري بالمدينة الذي جسم هذه الملحمة وتزين بصور شهدائها ال21 الذين سقطوا فداء للوطن.

وفي كلمة القاها بالمناسبة اكد وزير الدفاع الوطني عماد مميش ان هذه الذكرى ستظل راسخة في اذهان كل التونسيين وان يوم 7 مارس 2016 مثل يوما تاريخيا في بلادنا برهنت فيه القوات المسلحة بمختلف اسلاكها يقظتها وجاهزيتها وحرفيتها في التصدي لمثل هذه الاعمال الغادرة .

وبين الوزير ان هذه الملحمة مثلت نقطة تحول مفصلية في الحرب على الارهاب جنبت البلاد خطرا داهما كان من الممكن ان تكون له تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها خاصة وان العدو كان عازما على اقامة امارة داعشية في الاراضي التونسية مستخدما قواته البشرية واسلحة ثقيلة وحيل جبانة لكنه جوبه بمعركة بطولية امتزجت فيها دماء العسكريين والامنيين بدماء المدنيين في مشهد اثبت وحدة التونسيين ووقوفهم صدا منيعا في سبيل عزة تونس ومناعتها .

واضاف ان هذا النصر السريع والساحق على الارهابيين كسر شوكتهم ووجه رسالة للعالم حول وفاء وقدرة القوات المسلحة التونسية على دحر اعداء الوطن ودحض افكار مسبقة كانت تظن ان بن قردان يمكن ان تكون حاضنة للارهاب مشيرا الى ان تونس تعيش اليوم اجواء الذكرى السابعة بنخوة المنتصر وتتطلع الى تحقيق مقاربة تنموية شاملة بهذه الربوع لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في الجهة.

وتختتم اليوم معتمدية بن قردان احتفالاتها بهذه الذكرى السابعة التي انطلقت ببرنامج متنوع الفقرات منذ يوم 2 مارس تضمن جانبا ثقافيا وفكريا ورياضيا وفنيا جمع بين المسرح والموسيقى والشعر والمعارض.

يذكر في هذا الصدد ان الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان اقر اليوم الثلاثاء 7 مارس يوم عطلة لكل الشغالين رغم عدم اقرار هذا اليوم “يوما وطنيا لمقاومة الارهاب” بشكل رسمي معربا عن تمسكه بهذا المطلب اعترافا بقيمة الحدث الذي يتجاوز المحلي ليشمل بعده الوطني.

يشار الى ان أحداث بن قردان اندلعت فجر 7 مارس 2016 بهجوم مجموعات إرهابية على عدد من المواقع الإستراتيجية بمدينة بن قردان بهدف السيطرة عليها وتحويلها إلى إمارة داعشية غير أن استبسال الجيش الوطني ومختلف الفرق الأمنية ورفض أهالي بن قردان القطعي والمبدئي لأي معتد على الوطن، افشل هذا المخطط الإرهابي، وأدت هذه الملحمة البطولية إلى سقوط 18 شهيدا والقضاء على أكثر من خمسين إرهابيا.

وقد اصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الإرهابية يوم 04 مارس 2022، أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان والتي شملت 96 متهما.

وتمثلت الأحكام الصادرة في عقوبة الإعدام ل 16 متهما والسجن بقية العمر ل 15 متهما، وتراوحت بقية الأحكام من 30 سنة سجنا إلى 4 سنوات سجنا لعدد من المتهمين وبعدم سماع الدعوى في حق آخرين.