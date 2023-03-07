“الصنصرة” تعود داخل وكالة تونس افريقيا للأنباء..

بعد أن حاول الهروب الى ليبيا: الجماعي يكشف قيمة الاموال المحجوزة لدى محمد بن سالم..

النيابة العمومية تفتح تحقيق ضد هذا الوزير السابق..#خبر_عاجل

عاجل: إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق نائبة بالبرلمان الجديد..

وزارة الصحة تسجّل 9 وفيات جراء فيروس كورونا و191 إصابة جديدة من 27 فيفري إلى 5 مارس 2023

2023/03/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت وزارة الصحة، 9 وفيات جرّاء فيروس كورونا و191 إصابة جديدة، خلال الفترة الممتدة من 27 فيفري إلى 5 مارس 2023، حسب آخر تحيين للمعطيات الإحصائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في تونس، نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وفيما ارتفع عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بكوفيد 19، خلال الأسبوع الماضي، إلى 9 حالات، بعد أن كان في حدود حالة وفاة وحيدة، خلال الأسبوع الأسبق، استقرت نسبة التحاليل الإيجابية خلال الأسبوع، عند مستوى 19.58 بالمائة، مقارنة بالنسبة المسجلة في الأسبوع الأسبق وهي في حدود 19.85 بالمائة ( 169 حالة جديدة).

وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصة إلى حدود 5 مارس الجاري، 20 مصابا.

والجدير بالذكر أن العدد الجملي للوفيات المصرح بها جراء فيروس كورنا منذ بداية ظهور الجائحة في تونس، في مارس 2020، وصل إلى 29 ألف و341 حالة وفاة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn