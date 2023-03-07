الغنوشي والعريض امام التحقيق مجددا..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بسماع راشد الغنوشي وعلي العريض واطار أمني سابق بوزارة الداخلية وذلك بخصوص القضية الموقوف على ذمتها وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام اضافية بالبشير العكرمي وذلك حسب فصول قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

وحسب ما نقلته موزاييك عن مصدر قانوني على اطلاع بملف القضية الموقوف على ذمتها العكرمي ، فإن التمديد في الاحتفاظ بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، تم اتخاذه في انتظار سماع راشد الغنوشي وعلي العريض واطار سابق بوزارة الداخلية مع انجاز” تساخير فنّيّة وتقنية” من طرف الباحث المناب.