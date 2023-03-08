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32 ملف فساد في وزارة التجهيز..ووزير سابق في قفص الاتهام..#خبر_عاجل

2023/03/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي أن وزارة التجهيز احالت 32 ملف فساد على هيئة مكافحة الفساد التي علقت اعمالها بمقتضى قرار رئاسي ونفس الملفات احيلت صباح امس الثلاثاء على وزيرة العدل ليلى جفال لاتخاذ الاجراءات اللازمة و تتعلق الملفات برشاوي و صفقات مشبوهة لحقت بالدولة اضرارا.

وحسب ما نشرته وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بالفيسبوك فان من بين المتهمين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وزير التجهيز في حكومة الشاهد محمد صالح العرفاوي.

وتابعت المحامية في ذات التدوينة :”اخبار مدوية حول هذه الملفات في انتظارنا#القضاء هو الفيصل #”..

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