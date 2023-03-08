عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق محمد بن سالم..

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2023/03/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افاد المحامي مالك بن عمر في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك انه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق منوبه القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم.

وجاء في التدوينة انه “بعد 16 سنة محاماة لاول مرة في حياتي المهنية نحضر مع منوب استنطاق في غرفة عناية مركزة .. بعد خمس ساعات، الاستنطاق انتهى باصدار بطاقة ايداع في حق منوبي السيد محمد بن سالم”.

وتجدر الاشارة ال أنه قد تم إيقاف بن سالم اثناء محاولته مغادرة تونس خلسة، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس في تصريحات سابقة.

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