رئاسة الحكومة تعلن عن وضع خطّ أخضر لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس

أعلنت رئاسة الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وضع خطّ أخضر لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس على الرقم 80107785 للابلاغ عن كلّ تجاوز يقع في حقّهم.

وأضافت، في بلاغ لها، أن وضع الخط الاخضر يهدف للتعاطي مع التشكيات في أفضل الآجال ووفق التراتيب القانونيّة الجاري بها العمل.

ولفتت الى أن هذه البادرة جاءت تفعيلا لمقتضيات البلاغ الصّادر عن رئاسة الجمهوريّة وحرصا على مزيد الإحاطة بالوضعيّات التي قد يتمّ فيها تجاوزات في حق الافارقة من جنوب الصحراء.

يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أقرّ يوم الاحد 5 مارس الجاري جملة من الاجراءات لفائدة الافارقة من جنوب الصحراء تتلخص في تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة و التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها على تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس و إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية.

وأقرّ تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها و ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة و وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.