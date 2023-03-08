نقل تونس تؤكد حاجتها الىى مجهود جماعي لكبح جماح ظاهرة تهشيم معدات التحكم وابواب اسطول المترو



أكدت نقل تونس انها سجلت، يوم الاحد الماضي، تخريب القطع المتعلقة بالتحكم الآلي الخاصة ب 132 بابا لعربات المترو من جملة 300 بابا ضمن ظاهرة متنامية تتطلب تعاون مختلف الأطراف الفاعلة خاصة وأنها اضرت بالشركة

وأضافت الشركة، في بلاغ نشرته الاربعاء، ان عدد عربات المترو المتجوّلة بلغت 30 عربة يوم الأحد 5 مارس 2023 من نوعية سيمانس وقد تعرضت هذه العربات الى تخريب تجهيزات 23 بابا و تهشيم 12 لوحة بلورية للأبواب.

وشددت الشركة على “خطورة بعض السلوكيات الغير واعية التي تنتهجها فئة من حرفائها والتي تعود بالضرر على الحرفاء وعلى الشركة وأعوانها”.

وبينت الشركة أنّ هذه العمليات التخريبية تتسبب في وقوع حوادث البعض منها قاتلة خاصة في صفوف المراهقين الذين يعمدون إلى التأرجح والمترو في حالة سير بعد تعمّد العبث بأجهزة التحكم مما يتسبب في سقوطهم من العربة.

وأكدت انها قامت باحداث فريق دعم لمعاضدة فريق المناوبة الليلية حتى تتمكن الشركة من مجابهة هذه الظاهرة والمحافظة على مستوى جاهزية الأسطول المتوفر وتدعيم صلابة أقفال أغطية الأبواب

ولاحظت انها قامت كذلك بتكليف أعوان الحماية والتأمين للتدخل وغلق هذه الأبواب بالمحطات الرئيسية والتنسيق مع المصالح المختصة لشرطة النجدة من أجل التدخل بين المحطات وعلى امتداد الشبكة .

واشارت الى خطي المترو رقم 5 و 2 اللذين يسجلان أغلب عمليات تخريب الأبواب وفقا لإحصائيات الشركة علما وانه تم القبض على عدد من الفاعلين الذين غالبا ما يكونون قصّرا.

وجددت الشركة التي تسعى حسب الإمكانيات المتاحة للتصدي لظاهرة الاعتداءات وتخريب الأبواب دعوتها الى المواطنين والحرفاء وخاصة الأولياء منهم والإعلاميين والمجتمع المدني إلى مساعدتها في مجهودها التوعوي من أجل التصدي لمثل هذه السلوكيات.