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إعفاء 3 مديرين بالمعهد الوطني للتراث..

2023/03/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس 07 مارس 2023، 3 قرارات من وزيرة الشؤون الثقافية تتعلق بإعفاء 3 مديرين بالمعهد الوطني للتراث.

ووفق ما ورد في الرائد الرسمي، فإنه بقتضى قرارات من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخة في 23 فيفري 2023، يُعفى:

– توفيق الرديسي، مدير البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام مدير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 17 فيفري 2023

– علي درين، مدير البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام مدير دائرة المسح العام والبحوث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 17 فيفري 2023

– تُعفى راضية بن مبارك، مهندس معماري عام، من مهام مدير دائرة صيانة المعالم والمواقع بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 17 فيفري 2023.

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