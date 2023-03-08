ديوان الزيت يشرع منتصف مارس في بيع لتر زيت الزيتون بهذا السعر..

يشرع الديوان الوطني للزيت بداية من منتصف مارس 2023 في بيع كميات من زيت الزيتون معلبة في عبوات بلاستكية غذائية ذات سعة 5 لتر بسعر بقيمة 5ر74 دينار مما يجعل سعر اللتر الواحد في حدود 900ر14 دينار.

وأضاف الديوان الوطني للزيت ان عملية البيع ستتم على مستوى مراكزه الجهوية بكل من تونس وسوسة والقيروان وصفاقس وجرجيس وذلك من الاثنين الى الجمعة من التاسعة الى الثانية عشر بعد الزوال.

وأضاف انّ عملية البيع خلال شهر رمضان تكون من التاسعة صباحا الى منتصف النهار علما وان الكمية القصوى للشراء قدرت ب10 لتر فقط اي عبوتين سعى 5 لتر.

وتهدف هذه الخطوة الى تشجيع الاستهلاك العائلي لمادة زيت الزيتون في بلد يتوقع ان ينتج 900 الف طن من الزيتون مما سيوفر 180 الف طن من الزيت مقابل 2ر1 مليون طن من الزيتون وما يعادل 240 الف طن من الزيت للموسم الفارط.

وتراوحت اسعار الزيت خلال موسم 2022-2023 بالجهات ، الاكثر تداولا بين 15 و 16 دينارا وذلك انطلاقا من المعاصر الى المستهلك المحلي.