قبلي: حلقة حوار ومداخلة حول مناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

نظّم مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقبلي صباح اليوم حلقة حوار تخللتها مداخلة حول مناهضة العنف ضد المبني على النوع الاجتماعي، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة.

وأوضحت مدرسة تعليم الكبار بهذا المركز، سعاد نصيب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا النشاط، الموجّه لفائدة النساء المنتفعات بدورة تكوينية بمركز الدفاع والادماج الاجتماعي، يهدف لنشر ثقافة حقوق المرأة مع احترام خصوصياتها والمواثيق الدولية في هذا الغرض، علاوة على تحسيس النساء بمخاطر السلوكات العنيفة.

وأضافت أن حلقة الحوار افتتحت عبر تقديم ومضات إشهارية حول القانون 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة، ثم تنظيم معرض لنماذج من ابتكارات النساء، تلاه تنظيم ورشة مهارات وتمكين للنساء والفتيات المعنفات، تم اثرها فسح المجال لتقديم مداخلة حول مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وفتح باب النقاش للحاضرين بحضور عدد من ممثلي الادارات الجهوية على غرار الدكتورة نعيمة الفقيه عن الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني مثل جمعية “الباسقات” وجمعية احباء البيئة بسوق الأحد.

وأشارت سعاد نصيب إلى أن هذا النشاط يرمي أيضا إلى تعريف الحاضرات بأهمية الاحتفال بعيد المرأة، والقوانين التي تحميهن من التعرض للعنف بمختلف أنواعه، مع تمكينهن من الالمام بكيفية التعامل في صورة التعرض للعنف والمصالح التي يمكن التوجه اليها قصد التدخل لحمايتهن من هذه الظاهرة.