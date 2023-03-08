تطوّر عدد المسافرين على متن الخطوط التونسيّة خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2023 بنسبة 36،1 بالمائة مقارنة بسنة 2022

قدّر عدد المسافرين على متن الخطوط التونسيّة من 1 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2023 بحوالي 329334 مسافر مقابل 241895 مسافر خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بزيادة بنسبة 36،1 بالمائة مقابل 100162 مسافر سنة 2021 أي بزيادة بنسبة 228،8 بالمائة.

وبلغ عدد مسافري الناقلة الوطنية خلال شهر فيفري 2023 ب163600 مسافر أي بزيادة بنسبة 30،7 بالمائة مقارنة بفيفري 2022 إذ قدّر عدد المسافرين حينها ب125184 مسافر، وبنسبة 593،8 بالمائة مقارنة بفيفري 2021 (23580 مسافرا).

وتمكّنت الناقلة من تحقيق رقم معاملات بقيمة 154،535 مليون دينار خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2023 بفضل التطوّر الملحوظ في نسبة التعبئة إلى 73،7 بالمائة مقابل 73،5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 و66،8 بالمائة في 2021.

وقدّر رقم معاملات الشركة في فيفري 2023 بقيمة 74،29 مليون دينار، وتسجيل تطوّر ملحوظ على مستوى نسبة التعبئة إجمالا بنسبة 74،5 بالمائة مقابل 56،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بزيادة تقدّر بـحوالي 18،5 نقاط.

وحسب التوزيع الجغرافي وفي ما يتعلّق بالحركة المنتظمة خلال شهر فيفري 2023، فقد أظهرت المؤشرات استحواذ الدول الأوروبية على حركة نقل الركّاب على متن الناقلة الوطنية بنسبة 66 بالمائة بعدد مسافرين ناهز 108048 راكبا، وأمريكا الشمالية (مونتريال الكندية) ب2656 مسافر. وقدّرت نسبة المسافرين من البلدان المغاربية والإفريقية على متن طائرات الخطوط التونسيّة بنسبة 18،6 بالمائة (30334 مسافر) ومن دول الشرق الأوسط بنسبة 13،8 بالمائة (22562 مسافر) بفضل انتعاش النشاط في السوقين السعودية والمصرية والنمو المستمر للسوق التركية.