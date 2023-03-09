مفزع: مخزون السدود بلغ 31%.. وهي وضعية غير مسبوقة..

أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلّف بالمياه رضا قبوج، ان مخزون السدود حاليا بلغ 31 بالمائة مسجلا نقصا في نسبة الامتلاء يصل الى 40 بالمائة.

واضاف قبوج في تصريح لاذاعة شمس اف ام على هامش الدورة الثالثة للصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية 2023، اليوم الخميس 9 مارس 2023، ان هذه الوضعية تعتبر غير مسبوقة ولم تشهدها البلاد حتى في عام 2017 الذي وصف بعام الجفاف.

ووصف قبوج وضع المياه في تونس بالصعب جدا، مشيرا الى ان سد سيدي سالم، اكبر سد في تونس، قد بلغ امتلاءه 95 مليون لتر فقط من الماء، في حين ان طاقة استيعابه تصل الى حدود 580 مليون لتر من المياه.

ودعا المصدر ذاته المواطنين الى ترشيد استهلاكهم من المياه وتجنب التبذير، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تنذر باننا لن نجد كميات من المياه كما اعتدناها، وفق تعبيره.