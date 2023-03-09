قفصة: معرض لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة



بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظّمت دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة معرضا بمقر المندوبية لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي، بمشاركة 25 عارضة من مجامع تنموية فلاحية نسائية بمختلف معتمديات الجهة، وفق رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بقفصة سلمى عبّود.

وأوضحت عبّود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة التي انطلقت أمس الأربعاء وتتواصل اليوم الخميس، تضمّنت عرضا لمختلف المنتوجات الفلاحية للمجامع النسائية المذكورة من عولة منزلية، وزيت زيتون، ومستخرجات التمور (رُب التمر، والمعجون، والسكر) والفستق، والسخاب، إلى جانب تقطير النباتات الطبية العطرية والزيوت النباتية.

وأضافت أن هذا المعرض يعتبر فرصة للتعريف بالمنتوجات الفلاحية النسائية بالوسط الريفي لولاية قفصة، وتثمينها، والسعي إلى تسويقها بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن من أبرز الاشكاليات التي تعترض النساء العاملات في الوسط الريفي بقفصة تتمثّل في غياب فضاء لعرض منتوجاتهن وتسويقها، وفي هذا الاطار تنسّق لمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مع السلط الجهوية لإيجاد حل لهذا الاشكال وتوفير هذا الفضاء.