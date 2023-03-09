بنزرت: حجز 3 أطنان من البرتقال في إطار التصدي لعمليات البيع خارج المسالك القانونية



حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت، بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمركز الأمن الوطني بوقطفة ببنزرت المدينة، اليوم الخميس، 3 أطنان من البرتقال على متن شاحنتين تبيّن أن صاحبهما تعمّد اقتناء هذه الكميّة من خارج أسواق الجملة للخضر والغلال بهدف ترويجها بين المنتصبين فوضويا وسط مدينة بنزرت، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه العملية تندرج في إطار التصدّي لعمليات البيع خارج المسالك القانونية والحدّ من الانتصاب الفوضوي، مؤكدا أنّه تم، عقب مراجعة النيابة العمومية، حجز هذه الكميات حجزا فعليا وإعادة ضخها بالمسالك القانونية مع تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

وأضاف أنّه تم تحرير مخالفتين اقتصاديتين تتعلقان بالزيادة غير القانونية في الأسعار، وبعدم الاستظهار بفواتير الشراء وفق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020، على أن تتم إحالة هذه المحاضر على خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت للبتّ القضائي فيها.