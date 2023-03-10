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الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة 13

2023/03/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :

السبت 11 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران – نادي حمام الأنف
الحكم: فرج عبد اللاوي

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – مكارم المهدية
الحكم: رضا الشويحي

في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – سبورتينغ المكنين
الحكم: حسام بالحاج علي

في ملعب المطوية الصناعي
الملعب القابسي – جمعية جربة
الحكم: أسامة بن اسحاق

في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي
الحكم: هيثم القصعي

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – سبورتينغ بن عروس
الحكم: خليل الطرابلسي

الأحد 12 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – مستقبل قابس
الحكم: حسني النايلي

في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين – أمل الرقبة
الحكم: خالد قويدر

في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي – شبيبة القيروان
الحكم: مراد الجربي

في ملعب قربة البلدي
النادي القربي – النجم الرادسي
الحكم: وائل العجنقي

في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل
الحكم: درصاف القنواطي

في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى – جندوبة الرياضية
الحكم: علي مختار

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