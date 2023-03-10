بعد الرجات المتتالية/هل تشهد تونس زلزال: مسؤول بالرصد الجوي يكشف..#خبر_عاجل

بعد تسجيل رجات أرضية متتالية في عدة مناطق في تونس طمأن كاهية مدير الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي، خير الدين العطافي، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، التونسيين مؤكدا أنه من الصعب تسجيل زلزال بحجم الزلزال الذي وقع في تركيا.

وأوضح خير الدين العطافي، أن الواقع الجيولوجي لتونس لا يسمح بحدوث زلزال مشابه لزلزال تركيا خاصة وأن موقع تونس متوازن.

وكما شدد في ذات السياق في تصريح لإذاعة شمس أف أم على عدم وجود نشاط بركاني في تونس وبلادنا غير موجودة على حدود الصفائح التكتونية عدا منطقة وجيدة في الشمال وأكد أن هذه المنطقة مستقرة وقال إنها “لا تتحرك أبدا”.

وبين العطافي أن الرجة المسجلة في باجة سجلت في الجبل في حين سجلت الرجة الأولى في المنستير في عرض البحر أما الرجة المسجلة اليوم فقد سجلت على مستوى اليابسة لكن من شعر بها لا يتعدى 3 أشخاص وفق تعبيره.