مصالح الحرس الديواني والحرس الوطني بالمنستير تحجز أكثر من 400 طن من مادة النحاس مجهولة المصدر



حجزت مصالح الحرس الديواني بالمنستير بالتنسيق مع فرقة الأبحاث بالحرس الوطني اكثر من 400 طن من مادة النحاس بقيمة جملية قدرت بـ9 مليون دينار، مجهولة المصدر بأحد المستودعات بالجهة قدم صاحبها فواتير تبين انها شركة وهمية ولا تحمل سوى المعرّف الجبائي.

واوضحت الادارة العامة للديوانة انه تم العثور على كميات النحاس، في شكل قوالب وفواضل، بعد مداهمة احد المستودعات بجهة المنستير. وقد تم في مرحلة أولى حجز 90 طنا من فواضل النحاس ثبت منذ المعاينة الأولية عدم تحوّز صاحب المستودع على أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها فيما تم الحجز التحفظي لبقية البضاعة والمقدرة بأكثر من 310 طنا إلى حين البت في وضعيتها القانونية، وفق بلاغ لها.

وبتحوّل مصالح فصيل الحرس الديواني لمعاينة مقر الشركة التي استظهر صاحب المستودع بفواتيرها تبيّن أنّها شركة وهمية ولا تحمل سوى المعرّف الجبائي.